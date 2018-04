Ook in beeld bij Bora en Trek 19 april 2018

Eerder las u in onze krant al dat Bahrain-Merida (met kopman Nibali) vol inzet op de talentvolle Dylan Teuns. Ondertussen weten we dat de 26-jarige Limburger ook de interesse geniet van Bora-Hansgrohe (team van wereldkampioen Peter Sagan) en Trek-Segafredo. Een doorbraak zit er de eerste weken sowieso nog niet aan te komen. Teuns wil eerst weten of hij nog een toekomst heeft bij BMC, zijn huidige team dat momenteel in onzekerheid leeft. Pas op 1 mei zal teammanager Jim Ochowicz voor meer nieuws zorgen. (DNR)