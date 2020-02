Exclusief voor abonnees Ook Ierland staat voor moeilijke regeringsvorming 10 februari 2020

In Ierland maakt de centrumrechtse oppositiepartij Fianna Fáil zich sterk dat zij de meeste zetels in de wacht sleept na de parlementsverkiezingen van zaterdag. De stemmen daarvan werden gisteren nog geteld en een volledige uitslag wordt vandaag pas verwacht. Exitpolls wezen op een nek-aan-nekrace tussen drie partijen: Fianna Fáil, de eveneens centrumrechtse regeringspartij Fine Gael en het linkse Sinn Féin. Die scoren alle drie rond de 22%. Dat is vooral een groot succes voor Sinn Féin, dat zijn steun zo ziet verdubbelen en komaf maakt met een feitelijk tweepartijensysteem. Maar de vroegere politieke vleugel van het terroristische IRA zou wel minder zetels behalen dan de andere twee, omdat het niet overal kandidaten op de lijsten had staan. Beide andere partijen hebben vóór de stembusslag verklaard dat ze niet met Sinn Féin willen regeren, wat een zware coalitievorming belooft. (GVV)

