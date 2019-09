Exclusief voor abonnees Ook Ianthe Tavernier in 'Dancing With The Stars' 05 september 2019

00u00 0

'De buurtpolitie'-actrice Ianthe Tavernier (30) waagt haar kans in 'Dancing With The Stars'. "Ik heb er echt superveel zin in", zegt ze. Ianthe zal in het VIER-programma dansen met Nick Kocken (rechts), die vorig seizoen tweede eindigde met Kat Kerkhofs. "We zijn nu al eventjes aan het repeteren en het gaat echt vlot."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis