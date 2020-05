Exclusief voor abonnees Ook 'Huizenjagers' blijft in België, en zoekt vakantiewoningen 15 mei 2020

00u00 0

De kans dat we deze zomer op vakantie kunnen gaan in het buitenland, wordt elke dag kleiner. De ploeg van 'Huizenjagers' zag z'n plannen voor een reeks in andere landen daardoor in het water vallen, maar bleef niet bij de pakken zitten. Het VIER-programma stort zich in de zomermaanden op de vakantiewoningmarkt in eigen land.

