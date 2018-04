Ook Hubert out voor PO 1, Poulain op terugweg 14 april 2018

Ze vallen als vliegen, de keepers. Na Vermeer (spierscheur bovenbeen) ging nu Guillaume Hubert (heup) onder het mes. Ook zijn seizoen is afgelopen. Leko wilde het uitvallen van Vermeer niet dramatiseren: "Enorm jammer voor Kenneth, die heel belangrijk was voor ons, maar we hebben nog twee keepers. Met genoeg kwaliteiten om zonder paniek naar Anderlecht te trekken. Ik maak me geen zorgen." Ook al toonde Vladimir Gabulov, de nieuwe nummer één, zich in het verleden niet al te betrouwbaar. Leko: "Dit is een kans voor Gabulov of Horvath om te bewijzen dat ze goed genoeg zijn om bij Club te spelen." De 19-jarige Brent Gabriël wordt derde doelman. Wel goed nieuws wat betreft Benoît Poulain. "Hij is klaar, alleen is het moeilijk te zeggen of hij dertig, zestig, dan wel negentig minuten aankan. Want ik heb voor de resterende matchen elke goede speler nodig." (WDK)

