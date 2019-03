Ook hondjes hebben nu hun Deliveroo 01 maart 2019

Uw hond haalt zijn neus op voor Pedigree Pal of Royal Canin? Dan kan u nu gewoon z'n bakje vers gekookte voeding aan huis laten leveren - op z'n Deliveroo's, als het ware. Het bedrijfje Dog Chef uit het Vlaams-Brabantse Huldenberg maakt "gezonde, natuurlijke voeding" voor honden en brengt die tweewekelijks bij de klanten. "Steeds meer baasjes zoeken alternatieven voor industrieel bereide brokkenvoeding", zo zegt oprichter Alexis d'Oultremont. Op het menu niet gewoon 'rund' of 'gevogelte' maar wel 'kip met rijst' of 'duo van vis en quinoa'. Nu eten al dagelijks 300 à 400 honden van de Dog Chef-menu's, klinkt het. De prijs varieert tussen 2 en 5 euro per dag. (SVDL)

