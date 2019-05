Exclusief voor abonnees Ook Hoefkens assistent, wachten op Verheyen 31 mei 2019

Een staf vol Club-iconen, da's het opzet. Kampioenencoach Philippe Clement krijgt straks Carl Hoefkens (40) naast zich. De gewezen aanvoerder van blauw-zwart ('09-'13) keerde vorig jaar terug naar Jan Breydel om er assistent te worden bij de beloften. Met succes, want het bestuur besloot nu - in samenspraak met Clement - om hem te promoveren tot verbindingsman tussen de beloften en de A-kern. Zo zal Hoefkens alle trainingen van de A-kern mee leiden en jonge talenten helpen klaarstomen voor het echte werk. Naast Hoefkens legt Club de laatste hand aan de onderhandelingen met Gert Verheyen, om de rol van T2 op zich te nemen. De gewezen coach van KV Oostende gaf al eerder aan dat hij die job ziet zitten. "We kunnen heel complementair zijn", aldus Clement, die vorige week twee gesprekken had met Verheyen, maar omdat die dezer dagen nog op vakantie is in IJsland, is de deal nog niet rond.

