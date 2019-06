Exclusief voor abonnees Ook het leven van Boy George wordt verfilmd 03 juni 2019

Biografische films rond iconische artiesten: er komen er alsmaar meer bij. Na 'Bohemian Rhapsody' over Queen-zanger Freddie Mercury en 'Rocketman' over Elton John wordt binnenkort het leven van Culture Club-zanger Boy George (57) verfilmd, dat meldt de Amerikaanse filmmaatschappij MGM. Een hoofdrolspeler voor de prent is nog niet gevonden.