Exclusief voor abonnees Ook Hertha Berlijn denkt aan Diatta 08 mei 2020

00u00 0

Coronacrisis of niet, de interesse in Krépin Diatta (21) neemt alleen maar toe. Duitse media weten dat ook Hertha Berlijn concreet geïnteresseerd is in de Senegalese vleugelspits, iets waar blauw-zwart in elk geval nog niet van op de hoogte is. Vraag is of Diatta aan de slag wil bij de laagvlieger in de Bundesliga én of Hertha bereid is de flinke transfersom neer te tellen voor de flankspeler. Club verkocht Wesley vorig seizoen voor 25 miljoen euro aan het Engelse Aston Villa. Het is aannemelijk dat de vraagprijs voor de jonge Diatta van dezelfde grootorde zal zijn.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen