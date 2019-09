Exclusief voor abonnees Ook Henry speelt mee in uitwuifmatch Kompany 05 september 2019

Volgende week woensdag, vier dagen voor Anderlecht-Antwerp, zal Vincent Kompany een laatste keer als speler in het Etihad Stadium van Manchester te zien zijn. Kompany maakt er in de galamatch (even?) zijn opwachting in het elftal van City-legendes gecoacht door Pep Guardiola, waarvan de namen bekendgemaakt zijn. Met Nasri en beloftecoach Bellamy van Anderlecht. Ook de tegenstanders, een sterrenelftal uit de Premier League onder leiding van Roberto Martínez, zijn bekend. Thierry Henry werd als laatste aangekondigd, al lijkt het vooral op een Manchester derby uit vervlogen tijden. Alle opbrengsten gaan naar 'Tackle4MCR', een initiatief dat de daklozen in Manchester steunt. (ODBS)Manchester City Legends

