Exclusief voor abonnees Ook Google stort zich op bankwereld 14 november 2019

00u00 0

Google gaat klanten in de VS de mogelijkheid bieden om een bankrekening te openen via de internetgigant. Het bedrijf treedt daarmee in de voetsporen van andere techreuzen als Apple, die zich eerder al waagden aan betalingsdiensten voor consumenten. De avances van bedrijven als Google en Apple met betalingsdiensten worden als een bedreiging gezien voor de gevestigde financiële wereld. Banken kijken onder meer met knikkende knieën naar China, waar internetgiganten een groot marktaandeel hebben verworven door betalingsmogelijkheden te integreren in de populaire chatapp WeChat en door eigen betaalapps te lanceren als Alipay. Om die bedreiging in te dammen, hebben Amerikaanse banken reeds toenadering gezocht tot technologiebedrijven. De creditcard die Apple uitgeeft, is een samenwerking met Goldman Sachs. Google gaat voor de bankrekeningen in zijn Google Pay-app in zee met Citigroup en eerder sloot JPMorgan Chase al een deal met Airbnb en Amazon. Facebook gooit het over een iets andere boeg. Het bedrijf achter onder meer WhatsApp en Instagram ontwikkelt een eigen cryptomunt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu