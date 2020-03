Exclusief voor abonnees Ook goed nieuws: amper nieuwe besmettingen in China en Zuid-Korea 16 maart 2020

In China en Zuid-Korea komen er nog nauwelijks besmettingen bij. Peking meldde gisteren amper 20 nieuwe gevallen. De nationale gezondheidscommissie in China verklaarde donderdag al dat de piek voorbij was. Sinds de uitbraak hebben 81.000 Chinezen het longvirus gekregen.

