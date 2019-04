Exclusief voor abonnees Ook goal en assist voor Hazard 04 april 2019

00u00 0

Zijn beste seizoen in de cijfers. Tegen Brighton gooide Eden Hazard (28) er een doelpunt en een assist bij: zijn veertiende goal van het seizoen, zijn twaalfde beslissende pass - hij is de beste aangever in de Premier League. Alleen Sergio Agüero is rechtstreeks in evenveel doelpunten betrokken als Hazard. Samen met Agüero, Virgil van Dijk (rots achterin bij Liverpool), Raheem Sterling, Bernardo Silva en Sadio Mané hoort hij bij het kransje smaakmakers dit seizoen. Een tweede bekroning als PFA Player of the Year zal dat Hazard niet opleveren eind deze maand. Hoogstens een zoveelste nominatie en mogelijk een plaatsje in het Elftal van het Jaar - hij is een regular. Chelsea duwde Brighton na rust makkelijk opzij (3-0). Ook de jonge Hudson-Odoi en Ruben Loftus-Cheek eisten hun rol op. Heerlijk doelpunt van Loftus-Cheek trouwens. (KTH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen