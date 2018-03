Ook Gent wil WK wielrennen 2021 14 maart 2018

Antwerps burgemeester Bart De Wever had al interesse getoond en nu wil ook Gent het WK wiel- rennen in 2021 organiseren. En in de Vlaamse Ardennen rijpt het plan om met een paar steden - Ronse, Geraardsbergen, Oudenaarde - een gezamenlijke poging te doen. Kortom, er zal nog serieus geknokt worden voor het eerste WK in ons land sinds Zolder 2002. De kans dat het wielercircus over drie jaar naar Vlaanderen komt, is sowieso groot. Er zijn nog geen buitenlandse kandidaten en die lijken er ook niet te komen. (BA/YDS)