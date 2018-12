Ook Gent en Hasselt hebben doopcharter 12 december 2018

Leuven is niet de enige studentenstad die een doopcharter voorlegt aan studentenclubs. Gent was in 2005 de eerste stad met zo'n reglement voor studentendopen. Dat schrijft onder meer voor dat verenigingen op voorhand een draaiboek van de doop moeten overhandigen aan de faculteit, de stad en de politie. Als daar onregelmatigheden in staan, wordt vooraf ingegrepen. De clubs zijn niet verplicht het charter te ondertekenen, maar volgens de UGent doen de meeste dat wel. In Hasselt zijn studentenclubs wél verplicht om het doopcharter van de UHasselt te ondertekenen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze geen financiële steun en mogen ze geen gebruik maken van de lokalen van de universiteit. Het charter verbiedt onder meer het mengen van voeding en het gebruik van moeilijk afwasbare kleurstoffen. (VDS/RTZ/IBO)

