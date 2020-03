Exclusief voor abonnees Ook geen handbal meer: Bocholt kampioen 26 maart 2020

Achilles Bocholt is uitgeroepen tot kampioen van de BENE-League seizoen 2019-2020. Door de huidige maatregelen omtrent het coronavirus gaat de Final Four niet door. De BENE-League besloot de eindstand van de reguliere competitie als definitieve eindstand aan te houden. In tegenstelling tot andere sportcompetities is in het handbal wel de volledige BENE-Leaguecompetitie van 22 speelrondes afgewerkt. Bocholt had zich samen met Wezet en de Nederlandse clubs Kembit-Lions en Herpertz/Bevo geplaatst voor de Final Four. Bocholt pakt nu de titel met 41 punten, voor Kembit-Lions (32 ptn) en Herpertz/Bevo (32 ptn). Voor Bocholt is het de vijfde BENE-League titel in z'n bestaan, de vierde opeenvolgende.