Ook Frans gerecht onderzoekt transfer Limbombe 31 december 2018

'L'Équipe' wijdde zondag zijn voorpagina aan een Belgische voetballer: Anthony Limbombe. De Franse sportkrant stelt dat niet alleen het Belgische maar ook het Franse gerecht diens transfer van Club Brugge naar Nantes onderzoekt. Ze vermoeden dat de transfer van Limbombe officieel 8 miljoen maar officieus 10 miljoen gekost heeft - de vraag van 2 miljoen is in wiens zakken het resterende bedrag is blijven hangen. In Frankrijk mogen makelaars maximaal 10 procent commissie pakken op een transfer. Het gerecht onderzoekt of makelaar Mogi Bayat daar een mouw aan heeft proberen te passen. De advocaat van Bayat liet gisteren weten dat de deal volledig volgens de regels is verlopen, terwijl Nantes-voorzitter Waldemar Kita ontkent dat hij - zoals 'L'Équipe' schrijft - een tekenpremie van enkele miljoenen heeft uitgekeerd aan Limbombe, om het commissieplafond te omzeilen.

