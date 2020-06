Exclusief voor abonnees Ook Filip en Mathilde kiezen voor een 'staycation' 29 juni 2020

Voor een stevige portie natuur en cultuur hoef je niet naar het buitenland, weet ook ons vorstenpaar. Zaterdag brachten koning Filip en koningin Mathilde samen met hun kinderen Elisabeth (18), Gabriël (16), Emmanuel (14) en Eléonore (12) een bezoek aan Midden-Limburg, waar ze onder meer 'door het water' fietsten in Bokrijk. Nadien bezochten ze er het openluchtmuseum en de tentoonstelling rond Bruegel. Op het cafetariaterras van camping Holsteenbron in Zonhoven sloot de koninklijke familie haar daguitstap af. "Ze waren vriendelijk en genoten van het weer. Eigenlijk zaten ze min of meer tussen het volk", zegt uitbater Marc Van Dael.

