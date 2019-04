Exclusief voor abonnees Ook fiesta in het Kuipke 18 april 2019

00u00 0

In het najaar wordt het werelduurrecord van Campenaerts nog een keer extra gevierd. Op zaterdag 9 november wordt in het Kuipke in Gent een heuse 'Fiesta Mexicana con Victor' georganiseerd. Op het programma: wielrennen, entertainment en feest, met de kampioen in de hoofdrol. De deuren zullen openen om 18 uur, om 20.30 uur start de show, gevolgd door een latino fiesta. Tickets zijn vanaf nu te koop via www.fiestamexicanaconvictor.be. (BA)