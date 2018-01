Ook Faroud vliegt uit 'Familie' 00u00 0

Binnenkort komt er een einde aan het verhaal van Faroud Kir, die in 'Familie' gespeeld wordt door Begir Memeti. Hij deed in 2014 zijn intrede in de reeks. Het afscheid van Faroud is een gevolg van het verdwijnen van Cathérine Kools. Zij speelt Leen Van den Bossche, het lief van Faroud, in de serie. Door haar beslissing om te vertrekken, konden de scenaristen ook met Farouk niet veel kanten meer op. Ook Leens zoontje Arthur wordt uit het verhaal geschrapt. Zij zullen op 12 januari een laatste keer te zien zijn. Het nieuws komt kort na de vorige 'Familie'-exit: toen werd David Michiels, die de rol van Wim speelde, al uit de reeks geschreven. (MVO)