Ook Facebook vergrijst

Vier op de tien 65-plussers gebruiken Facebook. In 2012 waren er dat slechts twee op de tien, in 2016 drie. Eén op de vijf is ook al te vinden op WhatsApp. Dat blijkt uit de nieuwste Digimeter van Imec, die het gebruik van digitale media en technologieën in kaart brengt op basis van data over meer dan 2.000 Vlamingen. Ook Twitter en Instagram winnen aan populariteit. "Vroeger gebruikten 65-plussers Facebook alleen als er een specifieke aanleiding was - als er bij wijze van spreken foto's van een schoolfeest van een kleinkind gepost werden. Vandaag zijn ze zelf steeds meer actieve gebruikers", zegt Imec. Jongeren daarentegen keren Facebook meer en meer de rug toe.