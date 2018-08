Ook ex van Waals sportanker betrokken bij homejacking 31 augustus 2018

De ex-partner van de Franstalige voetbalanalist Stéphane Pauwels is gisteren net als haar voormalige vriend in verdenking gesteld als mededader van diefstal met geweld, in bende, bij nacht en met gebruik van wapens en voertuigen. De bekende Waalse tv-presentator was maandag al een verdachte in een dossier rond een homejacking in Lasne uit 2017 en zat zelfs in de nacht van zondag op maandag in de cel. Pauwels en zijn ex-partner Vanessa C. zouden de homejacking gepleegd hebben op het huis van de vroegere vriend van Pauwels' ex. Die man was echter niet thuis, waardoor een vriend van de man werd geviseerd door drie ingehuurde daders. Zowel Pauwels als C. is voorlopig vrij onder voorwaarden. (KSN)

