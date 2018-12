Ook ex-profvoetballer waagt zijn kans 14 december 2018

Niet alleen de mama van dancezangeres Jessy is een bekende in de tweede blind auditions van 'The Voice Senior', ook James Gillespie, ex-profvoetballer van KAA Gent, dingt mee naar de laatste twee plaatsjes in het team van Natalia, Helmut Lotti, Dana Winner of Walter Grootaers. Helmut herkent de 61-jarige James, van oorsprong een Ier, direct: "Jij hebt nog in mijn Panini-album gestaan!" Pas op zijn 42ste kreeg James de zangmicrobe te pakken na een bezoekje aan een karaokebar. 'Sharp Dressed Man' van ZZ Top is het nummer waarmee hij de coaches probeert in te pakken. Ook de oudste kandidaat waagt zijn kans: Frans (84) brengt 'Surrender' van Elvis Presley. "Dit stond nog op mijn bucketlist", lacht hij. Normaal zingt hij enkel nog op zondag in de kerk. (JOBG)

