Ook ex-Lotto's De Bie en Gallopin winnen 05 februari 2018

Het werd hét succesweekend van de ex-Lotto's, want terwijl Jürgen Roelandts de slotrit in de Ronde van Valencia won, kwamen ook Sean De Bie en Tony Gallopin in de Ster van Bessèges tot scoren. De Bie versloeg zaterdag Timothy Dupont in de spurt van een uitgedunde groep op de Muur van Loudun. Het was de eerste seizoenszege op de weg voor de Veranda's Willems-Crelanploeg van drievoudig wereldkampioen veldrijden Wout van Aert. Zondag sloeg Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale) toe in de afsluitende individuele tijdrit over 10,3 km tussen Alès en l'Ermitage. De Fransman werd ook eindwinnaar. De Bie, 10de in de tijdrit, sloot af als 8ste. (JDK)