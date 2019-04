Exclusief voor abonnees Ook Ewan pikt ritzege mee in Turkije, Evenepoel valt 20 april 2019

00u00 0

Caleb Ewan heeft de vierde etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De Australiër van Lotto-Soudal toonde zich de snelste na een pittige finale. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step) zorgde ervoor dat twee late uitvallen teniet werden gedaan, maar de jongeling kwam vervolgens - gelukkig zonder erg - ten val in een bocht. Uiteindelijk sprintte Ewan dus naar de bloemen. Juan José Lobato finishte als tweede, Sam Bennett werd derde en blijft leider. Vandaag wacht de renners stevig klimwerk in de koninginnenrit, al zorgt de hevige sneeuwval in aankomstplaats Kartepe er misschien nog voor dat de rit hertekend of ingekort moet worden. Evenepoel heeft zijn zinnen op de etappe gezet. (XC)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen