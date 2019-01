Ook Europa wil naar de maan 22 januari 2019

Uitgerekend op de dag van een totale maansverduistering heeft Europa gisteren bekendgemaakt dat het nog voor 2025 naar de maan wil reizen, in navolging van Rusland, Amerika en China. De ArianeGroup, een joint venture van Airbus en het Franse Safran die raketten bouwt, heeft met het Europese Ruimtevaartbureau (ESA) een contract afgesloten om die mogelijkheid te onderzoeken. CEO André-Hubert Roussel sprak van een "belangrijke etappe" voor ArianeGroup. "Ik ben ervan overtuigd dat de verovering van de ruimte essentieel is voor de toekomst van de mensheid in het algemeen. Europa moet er zijn plaats in behouden." Directeur bij ESA David Parker ziet in de studie de mogelijke sleutel tot een "duurzame exploratie" van de maan. Al sinds 2015 is er sprake om het Internationaal Ruimtestation ISS te vervangen door een permanent 'maandorp'.

