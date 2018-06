Ook Engelsen aangekomen 13 juni 2018

De Engelsen zijn in Rusland. Gisteravond kwamen ze aan in Repino, bij Sint-Petersburg, maar veel belangstelling was er niet. Een luchthavenarbeider kon rustig op de foto met Kane. Vandaag traint het team een eerste keer op vreemde bodem. Marcus Rashford incasseerde een tik op training. Zijn toestand wordt deze morgen geëvalueerd. (KTH)

