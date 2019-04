Exclusief voor abonnees Ook Emond geblesseerd 20 april 2019

Verrassing bij Standard. Renaud Emond stond niet in de ploeg - tot daar aan toe, Halilovic deed het goed vorige week - maar de aanvaller zat ook niet op de bank. Hij blesseerde zich in aanloop naar de wedstrijd tegen Racing Genk. Emond sukkelt met een scheenbeenvliesontsteking. Intussen gaat het beter met hem, er is hoop dat hij de wedstrijd van volgende week haalt. Dat maakt dat de Rouches het gisteren moesten doen zonder echte centrumspits tegen de leider. Vorige week viel Orlando Sá opnieuw uit met een blessure aan de achillespees. Obbi Oulare is al langere tijd out na een scheenbeenbreuk die hij opliep in de wedstrijd tegen Akhisarspor. Het blijft afwachten wanneer hij opnieuw fit is. (FDZ)