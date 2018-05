Ook Emirates schrapt vluchten op Zaventem 28 mei 2018

De luchtvaartmaatschappij Emirates heeft de voorbije dagen een aantal vluchten geschrapt op Brussel Airport. Reden is een tekort aan piloten, zoals enkele maanden geleden al het geval was voor lagekostenmaatschappij Ryanair. Emirates zal de komende weken al zeker een tiental verbindingen van Zaventem naar Dubai afgelasten. Niet alleen Brussel wordt getroffen: ook in Londen, München en Oslo schrapt de maatschappij vluchten. Emirates zou in totaal twintig vliegtuigen tijdelijk aan de grond houden. De topman gaf onlangs nog aan dat het bedrijf 100 à 150 piloten tekortkomt om op volle kracht te kunnen draaien.

HLN