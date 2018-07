Ook een idee? Laat het weten 17 juli 2018

00u00 0

Gratis wifi in de dorpskern, slimme camera's die vechtpartijen detecteren of meer smartboards op school. Om te weten welke technologische snufjes de Vlaming in zijn gemeente wil, startte technologiefederatie Agoria een online bevraging via 'www.smartcitypoll.be'. "Zo willen we nagaan welke impact deze technologie kan hebben op de samenleving en welke accenten mensen willen terugzien in het beleid", zegt directeur Peter Demuynck. Intussen slaan ook 68 gemeenten de handen in elkaar om in samenwerking met de Antwerp Management School en de Vlaamse ICT-organisatie V-ICT-OR een marktplaats op poten te zetten waar slimme toepassingen kunnen worden uitgewisseld.