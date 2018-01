Ook een dag verlof als oma trouwt VOORSTEL GROEN 25 januari 2018

Als je naar het huwelijk van je oma gaat, mag je daarvoor geen dag verlof verliezen. Groen-Kamerlid Evita Willaert dient daartoe een wetsvoorstel in. Klein verlet, ook wel kort verzuim genoemd, is een dag of periode waarop je aanwezig blijft op je werk, maar wel loon en vakantiedagen behoudt. Grootouders hebben recht op zo'n dag verlet als een kleinkind huwt, maar omgekeerd krijgen kleinkinderen dat niét. Zij maken daar alleen aanspraak op als hun vader en/of moeder in het huwelijk treedt. Groen wil dat nu dus veranderen. "De huidige regeling dateert van 1963", zegt Evita Willaert. "Toen was het zo goed als ondenkbaar dat een grootouder nog zou trouwen of hertrouwen, maar dat is nu wel even anders. Daarom willen we dat die regelgeving een update krijgt."

