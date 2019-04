Exclusief voor abonnees Ook een beetje drinken is ongezond 06 april 2019

Veel mensen geloven dat één glas wijn per dag geen kwaad kan, integendeel: het zou zelfs goed zijn voor je gezondheid. Die mythe haalt een nieuw grootschalig onderzoek, dat gisteren verscheen in vakblad 'The Lancet', nu onderuit. Ook wie weinig drinkt, loopt meer risico op hartinfarcten, hersenbloedingen en beroertes dan wie helemaal niet drinkt.