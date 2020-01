Exclusief voor abonnees Ook dubbel duel voor 'vernieuwde' Red Panthers 25 januari 2020

00u00 0

De nationale hockeyvrouwen (FIH 12) misten de kwalificatie voor de Olympische Spelen, maar werken in de Pro League wel wedstrijden op topniveau af. Ook zij staan vandaag (6 uur) en morgen (5 uur) tegenover Australië (FIH 2). "De groep is vernieuwd en we moeten hen de tijd geven om stappen te maken", aldus bondscoach Niels Thijssen. "Noodgedwongen zitten wij in een fase van vernieuwing en verruiming. De andere teams komen pas na Tokio in die fase. Op het vlak van ontwikkeling kunnen wij dus een voorsprong nemen. De uitstraling om te winnen moet er zijn, maar in zijn geheel is het resultaat van ondergeschikt belang." (WWT)