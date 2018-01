Ook Dortmund wilde Stanciu 29 januari 2018

Nicolae Stanciu blijft de headlines bepalen in Roemenië. De makelaar van de voormalige Anderlechtspeler verklaarde in de pers dat ook Borussia Dortmund haar poulain wilde halen. De Duitse topclub deed RSCA een huurvoorstel, maar daar ging de clubleiding niet op in. "Anderlecht had geld nodig en wilde Nico enkel verkopen", aldus Anamaria Prodan. Stanciu vertrok naar Sparta Praag voor ongeveer 5 miljoen euro plus bonussen. (PJC)