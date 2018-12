Ook dit was 2018: van kalverliefde op 102 jaar tot eerherstel voor de witte kous Nadine Van Der Linden

31 december 2018

00u00 0 De Krant "En dat 2019 een fantastisch jaar mag worden!", klinken we vanavond. Sommigen zullen daar nog achteraan denken: liefst iéts beter dan dit jaar. Want schoonheidsprijzen gaan we niet winnen, met de voorbije regeringscrisis of het recente voetbalschandaal. Maar laten we in deze eindsprint ook nog eens aan de meevallers denken. Zoals deze 18 'gelukskes' van 2018.

1. Swishen van kleuterschool tot rusthuis

Een goed jaar? Dat moét een zot dansje hebben, een curieus huppelpasje, een tongbreker voor het ganse lijf. In 2018 was dat de 'swish', waarbij armen en heupen in tegenovergestelde richting bewegen. Zoals wel vaker begon de hype op Instagram. Een video van Katy Perry deed de rest: ook bij ons werd geswisht van kleuterschool tot rusthuis.

2. Welkom, fit girls en polar vortex!

Onze vocabulaire is weer wat rijker en dat is goed: hoe meer woorden, hoe meer vreugd. Begin dit jaar maakten we kennis met de 'polar vortex', een fenomeen dat al eeuwen bestaat maar in 2018 bijzondere interesse kreeg wegens de aanhoudende kou van februari. Die bleek mee te wijten aan de vortex, zijnde de poolwervel die zich elke winter boven de Noordpool vormt.

Even 'cool' was de jongerentaal, met 'boeie' (interesseert me niet) en 'cringe' (als iets gênant is) als populaire kinderwoorden. Een andere hippe categorie waren de 'fit girls': jonge vrouwen die dagelijks ijzer pompen in de fitness en van 'gespierd' het nieuwe 'slank' maakten. Qua merknaam onthouden we de Flixbus: de felgroene bus die voor een prikje naar bestemmingen in Europa rijdt, kende dit jaar de grote doorbraak.

3. Less was more

Waarom zou alles in stijgende lijn moeten gaan? Prettig aan 2018 was dat er van sommige dingen eindelijk wat... minder was. 30 dagen zonder klagen, in januari. Zuiniger met alcohol in februari. Mei was voor het eerst zo veel mogelijk plasticvrij. De warenhuizen zorgden dat er minder suiker in veel courante voedingswaren zat, zoals ontbijtgranen. En ook de immobiliënsector deed mee: grote fermettes bleken 'out', maar we werden wel fan van 'minihuisjes', zijnde mobiele bijgebouwen voor thuiswerk of een hulpbehoevend familielid.

4. Bijgeleerd over de liefde

Er was een nieuw seizoen van 'Blind Getrouwd' en dan leert een mens altijd bij. Zoals: knalverliefd zijn bij de start, hoe hartverwarmend ook, is geen garantie op langdurig succes. Herinner u Marjolein, de bruid op blauwe sneakers die meteen zot stond van Mike. Tot de bruidegom niet veel later toch kon vertrekken met een wasmand vol servies. Ook Lieve en Aljosja gingen na een jaar alsnog uit mekaar. Bleven wél samen: Frie en Toon. Niet het meest opvallende koppel, maar liefde gedijt dus ook in de luwte.

Dan was er nog een nieuw seizoen van 'Temptation Island', dat ons 'Timtation' schonk. Eerst was Tim Wauters dolverliefd op zijn Deborah, maar al snel ging de 31-jarige uit Aalst door de knieën voor verleidster Cherish. Tim werd een fenomeen en ging in april zelfs een avond lesgeven aan de studenten Burgerlijk Ingenieur van de KU Leuven. Over flirten, welteverstaan.

5. Foute kousen bestaan niet meer

Wat is er au fond mis met witte kousen? Niks, zou een mens denken, maar al jaren is de witte kous de absolute risee in modeland. In combinatie met sandalen is het zelfs onvergeeflijk. Maar kijk: in 2018 vond de rehabilitatie plaats. Op Rock Werchter en Pukkelpop was de lange, opgetrokken, witte kous plots helemaal hip. Mode, ge kunt daar niet aan uit.

6. Veel gelachen en dus geleefd

We hebben dit jaar weer veel gelachen en dat is altijd goed. We lachten zelfs met dingen waarmee ge eigenlijk niet moogt lachen, dankzij 'Taboe' van Philippe Geubels. Grappen over blinden, grollen over overgewicht, moppen over homoseksualiteit, de kijker lustte het met de glimlach. Ook Aalst carnaval kende weer een geslaagde editie, toch als het criterium is dat met alles kan/mag/moet worden gelachen: er waren veel blonde Bo Van Spilbeeck-kapsels, alsook nogal wat mannen van Melle (Bart De Pauw).

Onbedoeld humoristisch, maar daarom niet minder grappig, waren in het najaar de verkiezingsslogans. Brengen we graag nog eens in herinnering: 'May The Jos be with you', 'If you LOES, you still win', Jef 'Boenk' De Rop en Go with De Fauw.

7. Mirakels om blij van te worden

Er gaat veel mis op de wereld, maar af en toe geeft een mirakel weer hoop en moed. Hartverwarmend was dit jaar het eerste tochtje op de fiets van Stig Broeckx, wat na de val van 2016 onwaarschijnlijk leek. Ook de redding van de 12 Thaise voetballertjes uit een grot die elk moment onder water kon lopen, was een fantastisch happy end. Soms kwamen ongeluk en geluk zelfs samen, dit jaar. De instorting van de brug van Genua was één van de grootste drama's, maar altijd heb je dan toch die mens - in casu een Italiaanse vrachtwagenchauffeur - die op het nippertje ontsnapte. En het kon navertellen.

8. Joepie! Nieuw speelgoed

De kinderhand werd goed gevuld. Bijvoorbeeld met een squishy, een wat vreemde verzameling malse panda's, eenhoorns, wolken, regenbogen en aanverwanten, waarmee je niets anders kon doen dan... erin knijpen. Ook 'zelf slijm maken' bleek een rage die een tijdje bleef plakken. Er waren ook de L.O.L. poppetjes: schattige minimensjes met veel dierenvriendjes. Voor de wat oudere en meer stoere kinderen stak één spel er in 2018 boven uit: 'Fortnite'.

9. Wat hielden we van onze beestjes

Onze dierenliefde bleef in 2018 pal overeind. Grote verontwaardiging was er bij slachthuisfraude bij Verbist, in maart. Ook andere industrieën kwamen in het vizier: pelskwekerijen moeten dicht tegen 2023, zelfs met foie gras is het dan in ons land gedaan. Ook voor kleine viervoeters kwamen nieuwe initiatieven: in Ninove opende in september de eerste begraafplaats voor huisdieren. Hoe graag we onze beestjes zien, bleek ook uit een merkwaardig verhaal dat op 30 maart in deze krant stond: een scheidend koppel was naar de vrederechter getrokken voor co-ouderschap over hun hondje. Titel: "Hopelijk wordt gedacht aan het belang van de chihuahua." De vrederechter besliste na jarenlange ruzie dat het hondje voortaan afwisselend bij de ene, dan wel bij de andere eigenaar moest verblijven, met een wissel om de twee weken, op vrijdagavond om 19 uur...

10. Oud worden bleek zo erg niet

Hoogbejaard worden is niet altijd een pretje, maar blij nieuws kwam er in april, toen de 102-jarige Paul Hofman uit Aalst trouwde met de 78-jarige Odette, die voor de gelegenheid op hippe sneakers stond, met een mooi wit jurkje tot op de knie. Het koppel was vele jaren ouder dan de gemiddelde trouwlustigen, maar zacht en teder en wel degelijk verliefd. Een huwelijksreis zat er niet meer in, maar daar maalden de 'jonggehuwden' niet om. "Wij zijn al heel gelukkig als we samen een wandelingetje maken", klonk het.

11. We weten weer waarom we kuisen

Te midden van hippe citytrips en trendy restaurants is het een tijdsbesteding die weleens naar de achtergrond verdwijnt: kuisen. Hoewel iedereen nochtans beseft dat een proper huis bijdraagt tot geluk. Meer zelfs: we leerden dit jaar dat kuisen gezond is en bijdraagt tot een gelukkige oude dag. "Ouderen die drie tot zes uur per dag bezig zijn met het huishouden, voelen zich veel beter dan zij die minder actief zijn", stelde onderzoek van het Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology. Om dat te illustreren, kwam de 107-jarige Ludovica Vertenten op de eerste pagina van uw krant zelfs een dweiltje slaan...

12. Ieder kreeg zijn goesting

Een bordeel is één ding. Maar een bordeel met sekspoppen, dat was toch weer iets anders. In april ging dat open in Meise en er bleek voor elk wat wils te zijn: naargelang de goesting kon de klant het hoofd, het lichaam, de kledij of het kapsel van de uitgekozen pop verwisselen. Dat er meer belangstelling voor zijn kersverse business bestaat dan je zou vermoeden, zei uitbater Fabrice Jacobs, al kon hij niet verklaren waarom sommigen een pop met een lege blik en stijve vingers verkozen boven een warm lichaam. Niet alles valt nu eenmaal te verklaren.

13. Kinderen verbaasden ons opnieuw

Kinderen deden in 2018 weer waar ze zo goed in zijn: ons verbazen, ons verblijden, ons ontroeren. Uw krant bracht vele verhalen van kinderen die moedig vochten tegen ziekte of dapper leefden met een handicap. Er waren weer de jonge uitvinders, de talentvolle creatievelingen, de prille helden. En ook gewoon kinderen die uitblonken, zoals de 14-jarige Laurent Simons uit Oostende, een bolleboos die op zijn 14de al naar de universiteit mocht, doch nog niet zal mogen deelnemen aan de cantussen...

14. Veel nieuwe liefdes

Er zijn van die jaren waarin iedereen in BV-land uit mekaar lijkt te gaan, maar in 2018 leek Cupido een pijltje bij te steken, vooral bij de vrouwelijke televisiegezichten. Werden zomaar tot over hun oren verliefd: Natalia, An Lemmens, Evi Hanssen en Annemie Struyf. Goed voor hen, maar ook goed voor het algehele geloof in de liefde.

15. Rijk van de 'bad mouth' was uit

Vuile praat verkopen op een vette beat? En daarbij vrouwen herleiden tot stoeipoezen die hun plaats moeten kennen? Dat pakte in 2018 geen verf meer. In januari was er de hetze rond Boef, die zich in een filmpje lastig had gemaakt op een paar meisjes die hem - nota bene - uit de nood hadden geholpen na autopech. 'Kechs', waren het (straattaal voor dellen). Radiozenders waren opeens wat minder scheutig om zijn muziek nog te draaien, en bij eerstvolgende optredens werd hij uitgejouwd: van die boef moesten we eventjes geen eieren. Ook het enthousiasme rond een WK-lied door rapper Damso verdampte toen zijn teksten kritisch tegen het licht werden gehouden. De voetbalbond liet hem uiteindelijk vallen.

16. We vochten tegen pesten

Pesten: het is een probleem dat al bestond voor 2018 en dat ook na 2018 nog zal bestaan. Maar we geven de sensibilisering niet op, en dat is goed. Dit jaar gebeurde dat middels een nieuwe emoji die de armpjes gekruist houdt, bij wijze van 'tot hier en niet verder'. De 'Move tegen pesten' nodigde dan weer uit om vier stippen op de hand te zetten, als symbool.

17. Wetenschap bracht hoop

De wetenschap staat nooit stil en daar mochten we ook dit jaar de vruchten van plukken. Uitschieter was de eerste baarmoedertransplantatie die deze maand plaatsvond in het UZ Gent. Zulke ontwikkelingen brengen hoop aan mensen die door ziekte of aangeboren syndromen hun kinderwens moesten opbrengen. En hoop doet in dezen letterlijk leven.

18. En er waren nog zekerheden...

2018 bracht veel nieuws, maar er waren net zo goed zekerheden. Er was de jaarlijkse discussie over het zomeruur. De vuilnisbelten na de festivals, in beeld gebracht door televisiecamera's. Buikloop op een scoutskamp in de Ardennen. Juncker die pijn had aan zijn rug. Gekrakeel rond een nieuw naaktstrand aan onze kust. De discussie of rode wijn al dan niet gezond is. Heftige discussies rond Zwarte Piet in Nederland. Trump-grappen. Staatsieportretten van ons koningshuis die wat statisch aandoen. Goed mogelijk dat we dat in 2019 allemaal nog eens overdoen.