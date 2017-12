Ook dit was 2017 00u00 0

Vorige week stond op hln.be een filmpje over een zwerm ganzen. Mijn zoontjes Lukas (8) en Viktor (6) brachten afgelopen jaar drie ganzen groot. In het voorjaar stopten we eieren uit een verlaten nest in een broedkast. De ganzen bleven bij ons tot oktober. Ze waren zo tam dat de kinderen er mee konden wandelen. Later hebben we hen uitgezet bij een zwerm.

Anneleen, Drongen

