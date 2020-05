Exclusief voor abonnees Ook dit ligt nog op tafel 15 mei 2020

Op vraag van Club Brugge komt het ook tot een stemming om het management van de Pro League een mandaat te geven om met de KBVB te onderhandelen over de verdeling van de financiële steun. Dat gaat om bijna 5 miljoen euro vrijgemaakt door UEFA en FIFA naar aanleiding van de coronacrisis. Racing Genk en Anderlecht van hun kant wensen een stemming over een solidariteitsbijdrage van de Europees spelende clubs, die bijdrage zou 10% van de Europese startgelden moeten bedragen. De Algemene Vergadering zal zich ook buigen over de vraag van Club Brugge om de licentiereglementering extern te laten auditen. Dit alles om die licentieaanvragen om te vormen in een transparante en efficiënte procedure. (KDZ)