Ook dit is droogte: vergeelde bloemkolen en kromme komkommers YV

04 augustus 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 1

De groenten die de boeren nu uit de grond beginnen te halen, zijn niet van topkwaliteit. En dus krijgen landbouwers er minder geld voor. Een gevolg van de droogte. Neem nu de bloemkolen. Omdat die minder bladeren hebben kunnen ontwikkelen, is de kool niet genoeg beschermd geweest tegen de zon. Gevolg: veel bloemkolen zijn vergeeld, terwijl ze door te weinig water ook al kleiner zijn. "Daardoor komen ze in de B-klasse terecht", zegt Danny Metsu, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat in Ieper. "Voor landbouwers is dat een financiële catastrofe. Het geld dat ze daarvoor krijgen, ligt onder de kostprijs om de bloemkolen te produceren."

En dan zijn er nog de komkommers en de courgettes. Door een combinatie van te weinig water en een slechte bestuiving groeien die in veel gevallen krom. En zo belanden ze in de diepvriesindustrie, die ze in groentemengelingen draait.

Op dit moment heeft de droogte er nog niet voor gezorgd dat er tekorten zijn en dus swingen de prijzen voorlopig niet de pan uit, al kan dat de komende maanden natuurlijk wel veranderen. Anderzijds is het niet enkel kommer en kwel. Omdat er in het voorjaar geen vorst is geweest en we de laatste maanden veel zon hebben gekend, worden de druiven dikker en zoeter. Tomaten en paprika's zijn dankzij het mooie weer dan weer spotgoedkoop.