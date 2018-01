Ook discotheek Boccaccio sluit 31 januari 2018

Het einde van een tijdperk, de discotheken in Vlaanderen. Nadat La Rocca in Lier vorig jaar bekendmaakte de dancing te slopen voor een ander - kleinschaliger - project, stopt ook Boccaccio in Halen. Wél voorgoed. Er komen appartementen in de plaats.

HLN