Exclusief voor abonnees Ook deze comebacks verliepen met horten en stoten 05 november 2019

00u00 0

Serena Williams

Complicaties na zwangerschap

Serena Williams wint nog de Australian Open in 2017 toen ze al zwanger was van haar dochtertje Alexis Olympia. Tijdens haar zwangerschap verkondigt Serena al dat ze haar titel in Melbourne in 2018 wil verdedigen met "een spectaculaire terugkeer in het circuit". Maar die termijn zal ze niet halen. Williams verklapt dat de geboorte van haar dochter met complicaties verliep en haar bijna het leven kostte: haar hartslag was tijdens de weeën dramatisch gezakt en na een keizersnede kreeg ze nog af te rekenen met een longembolie, moest ze een operatie en zes weken platte rust ondergaan. Uiteindelijk hervat Serena in Indian Wells in maart 2018. Ze zou na haar comeback nog in vier grandslamfinales staan, maar die telkens verliezen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu