Ook de wespen feesten mee 17 augustus 2018

00u00 0

Ongenode gast in Kiewit: de wesp. Heel wat festivalgangers liepen langs het Vlaams Kruis, dat beduidend meer gevallen van wespensteken dan anders registreerde. Christiaan Hex is allergisch en werd in de kaak gestoken. "Ik moest een allergiepil nemen en ontstekingremmers. De pijn valt mee, maar ik moet er ijs tegen houden. Dit kan je dag om zeep helpen."