Ook de Ultratop heeft wielerkoorts 07 april 2018

Het wielerseizoen is op z'n hoogtepunt, en dat is ook aan de hitlijsten te merken. Liefst twee koersliedjes komen vandaag de Ultratop 50 binnen: 'Chef van de peloton' van Jan Paternoster op 36 en 'Nooit naar nergens' van Yevgueni op 44. Black Box Revelation-frontman Paternoster maakte zijn eerste Nederlandstalige lied ooit in opdracht van Studio Brussel, en dat is meteen een schot in de roos. Zelf is hij een fervent wielertoerist. Net als Klaas Delrue van Yevgueni, trouwens. Het Nederlandstalige lied doet het goed, want 'Zoutelande' van BLØF en Geike Arnaert staat net als de voorbije drie weken op één. (DBJ)