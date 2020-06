Exclusief voor abonnees Ook de MR heeft een droom 11 juni 2020

Op de gevel van de hoofdzetel van de MR in Sint-Gillis (Brussel) hangt sinds gisteren een grote affiche met het gezicht van Martin Luther King, de activist die opkwam voor de rechten van zwarten in de VS. Daarmee wil MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez - wiens gebouw enkele weken geleden nog met graffiti besmeurd werd - pleiten voor een open en tolerante samenleving. "Racisme is geen mening", aldus de voorzitter van de Franstalige liberalen. "Het is een misdrijf dat streng bestraft moet worden." Op de gevel prijken ook Kings gevleugelde woorden 'I have a dream'. (ARA)

