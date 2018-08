Ook de Italiaanse meren zitten vol plastic 07 augustus 2018

00u00 0

Wie deze zomer nog naar Italië reist, houdt maar beter rekening met plastic afval dat aanspoelt op de stranden van de Italiaanse meren. Daarvoor waarschuwt Legambiente, een milieubeschermingsorganisatie. Gemiddeld bevinden zich twee stukken plastic afval per vierkante meter in het Gardameer en het Comomeer, klinkt het. De groep nam in juni en juli stalen op twintig stranden langs vijf populaire meren. Hun onderzoek toont aan dat de ongerustheid over 'plastic soup' zich niet alleen mag beperken tot oceanen, zegt directeur Giorgio Zampetti. Heel wat van het afval dat in rivieren wordt gedumpt, komt immers terecht in meren, waar het zich in "verontrustende hoeveelheden" ophoopt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN