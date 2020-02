Exclusief voor abonnees Ook De Crem duidelijk: CD&V plooit niet voor Vivaldi-coalitie 13 februari 2020

Wie denkt dat CD&V wel zal plooien en in een Vivaldi-coalitie (met socialisten, liberalen en groenen) zal stappen, leeft "in een virtuele realiteit". Dat heeft federaal minister Pieter De Crem verklaard op de Franstalige nieuwszender LN24. Hij ontkent dat zijn partij aan N-VA kleeft. "Maar we hebben de verkiezingen verloren en we hebben lessen getrokken", aldus De Crem. "We zijn nationaal nog maar de zesde partij. Het is niet aan ons om de rol te spelen van diegene die de regering zal leiden." Binnen CD&V is er grote eensgezindheid over de koers die de partij nu rijdt. Sinds de verkiezingen heeft ze steeds gepleit voor een regering met een Vlaamse meerderheid, met PS en N-VA.