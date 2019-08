Exclusief voor abonnees Ook dat nog 24 augustus 2019

Niet alleen is Anderlecht er wéér niet in geslaagd te winnen, paars-wit zag ook Vincent Kompany geblesseerd uitvallen. Een kwartier voor tijd greep de kapitein naar z'n dij, waarna hij meteen om zijn vervanging vroeg. Het ziet ernaar uit dat hij minstens een verrekking opgelopen heeft, of erger nog: een scheur. Gevreesd wordt voor een wekenlange afwezigheid. Ook de interlands tegen San Marino (6 september) en Schotland (9 september) komen dan in het gedrang.

