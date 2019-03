Ook dat nog: Vinicius twee maanden out 07 maart 2019

Een ongeluk komt nooit alleen. Real Madrid werd in eigen huis te kijk gezet door Ajax en moet het de komende twee maanden ook nog eens stellen zonder Vinicius Jr. De 18-jarige Braziliaan heeft een scheur in de ligamenten van het rechterbeen opgelopen en is twee maanden out. Vinicius werd dinsdagavond na 35 minuten vervangen, op dat moment stond het al 0-2 voor Ajax. Het uitvallen van de Braziliaanse tiener is een nieuwe klap voor Real. Na de exits in de Champions League en de Spaanse beker moet de Koninklijke zijn seizoen redden in de competitie. Maar daar volgt Real al op 12 punten van Barcelona. Vinicius Jr was sinds januari een basispion in de ploeg van Solari, al scoorde hij maar één competitiegoal in vijftien matchen. (KDZ)

