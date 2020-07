Exclusief voor abonnees Ook dat nog: speler van W-B test positief op corona 03 juli 2020

00u00 0

Het was gisteren niet het dagje van Waasland-Beveren. Bij de coronatests die deze week zijn afgenomen, werd een Covid-19-besmetting vastgesteld bij één speler. "De club handelt volgens het protocol van de Pro League en stuurt de speler zeven dagen in quarantaine", luidt het op de Freethiel. "Wij geven zijn naam niet vrij. De groep zal morgen een individueel loopprogramma afwerken. In overleg met de Pro League en AZ Delta zal er spoedig een nieuw testmoment worden georganiseerd." De oefenmatch van zaterdag tegen KV Mechelen werd op vraag van de Waaslanders alvast afgelast. Ook de oefenpot op Svelta Melsele van het daaropvolgende weekend staat "on hold". Malinwa gaat op zoek naar een alternatief of speelt een onderlinge match. (FDZ/ABD/LUVM)

