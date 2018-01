Ook dat nog: geen Rits en Matthys tegen STVV 22 januari 2018

Alsof de nederlaag tegen Zulte Waregem niet erg genoeg was, moet KV Mechelen morgen op Sint-Truiden ook nog eens twee titularissen missen. Mats Rits liep zaterdag al vroeg tegen een gele kaart aan. Het was het vijfde kartonnetje van het seizoen voor de middenvelder en bijgevolg is hij nu geschorst. Voorts viel Tim Matthys in de slotfase tegen Essevee uit met een blessure. Brian Hamalainen gaf Matthys bij een spurtduel een zetje tegen een reclamebord. Door de botsing liep Matthys een lelijke vleeswonde op aan de rechterknie. Die moest met een vijftal draadjes worden gehecht. Het lijkt uitgesloten dat Matthys tegen morgen speelklaar geraakt. De eerste dagen zal de flankspeler zijn knie moeilijk kunnen plooien en dat is natuurlijk een probleem. Puzzelwerk dus voor trainer Jankovic. (KDC)

