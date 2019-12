Exclusief voor abonnees Ook 'Dancing Dimi' door 23 december 2019

'Dancing Dimi' blijft swingen. Dimitri Van den Bergh wervelde naar de derde ronde van het WK. Onze landgenoot maakte korte metten met Josh Payne, het nummer 45 van de wereld. In drie foutloze sets liet hij de Engelsman kansloos. Van den Bergh gooide de eerste twee sets een waanzinnig gemiddelde van 109,09. In de afsluitende set zakte dat naar 103,83 - nog steeds het hoogste op dit WK tot dusver. Vanmiddag om 16 uur hoopt Van den Bergh die vorm door te trekken in de derde ronde tegen Luke Woodhouse. (VDVJ)